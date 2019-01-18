Başkentteki Kermesin Geliriyle Siirt'teki Öğrencilere Hediye

Ankara
'da özel bir okulun öğrencileri düzenledikleri kermesten elde ettikleri gelirle Siirt
'teki ortaokul öğrencilerine hediye gönderdi.
Başkentteki özel bir lisenin öğrencileri, "Kardeş Okul Projesi" kapsamında Siirt Molla Halil İmam Hatip Ortaokulu'na çeşitli hediyeler göndermek üzere kermes düzenledi. Kermesten elde ettikleri gelirle 450 kitap ile bot, mont, atkı, bere ve eldiven alan öğrenciler, artan parayla da okula hediye çeki ulaştırarak öğrencileri sevindirdi.
Daha önce Ankara'daki özel okulda görev yapan Siirt Belediyesinde görevli sosyolog Servet Kılıç
, gelen hediyeleri okuldaki öğrencilere dağıttı.
Kılıç, AA muhabirine kardeşliğin pekiştirilmesi amacıyla kermes düzenlediğini belirterek, "Bot, mont yardımında bulundular. Bunun dışında okul kütüphanesine 450 kitap gönderdiler. Ayrıca artan paralarla okula hediye çeki gönderdiler. Hediyelerini alan öğrenciler de ağabey ve ablalarına duygu dolu mektuplar gönderdi." dedi.
Siirt Molla Halil İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yesri Akbay da projenin manevi yönünün önemine vurgu yaparak, "Ankara'daki öğrencileri buraya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.
"Kardeşlik bağlarımız güçleniyor"
Öğrencilerden Meryem Betül
Kutlu da görmedikleri lise öğrencileriyle proje kapsamında iletişim haline geçtiklerini belirtti.
Kendilerine gönderilen kitap ve diğer hediyeler için teşekkür eden Kutlu, "Kardeşlik bağlarımız güçleniyor. Teşekkür etmek amacıyla oradaki kardeşlerimize mektup yazdık. Bu mektupların onlara ulaştığında mutlu olacaklarını umuyoruz." diye konuştu.