Başkentteki kıskançlık cinayetine müebbet hapis kararı - Son Dakika
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Başkentteki kıskançlık cinayetine müebbet hapis kararı

26.05.2022 14:02
Başkentteki kıskançlık cinayetine müebbet hapis kararı

Ankara'da eski eşinin sevgilisini öldüren sanık Kamil E.'ye müebbet hapis cezası verildi.

Ankara'da eski eşinin sevgilisini öldüren sanık Kamil E.'ye müebbet hapis cezası verildi.

Ankara'da 2019 yılında yaşanan olayda eski eşinin sevgilisinin olduğunu öğrenen Kamil G., Ayhan G.'yi Keçiören'de tabancayla öldürdü. Olay sonrası sanık hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı.

2018 yılında eşinden boşanan ve 2 çocuk babası Kamil E. eski eşinin Ayhan G. ile sevgili olduğunu öğrendi. Duruma öfkelenen Kamil E. yolda karşılaştığı Ayhan G. ile küfürleştikten sonra silahla ateş ederek öldürdü.

Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Kamil E., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken taraf avukatları ve maktulün ailesi de salonda hazır bulundu. Kamil E. yaşananlardan pişman olduğunu söylerken sanık avukatı ise cinayetin tasarlayarak gerçekleşmediğini ve mahkemenin tahrik hükümlerini uygulamasını talep etti. Sanık ve taraf avukatlarının beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Kamil E.'ye 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına hükmetti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkentteki kıskançlık cinayetine müebbet hapis kararı - Son Dakika


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