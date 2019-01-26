Başkentteki Kuyumcu Cinayetini "Beyaz Atkı" Aydınlattı

Ankara'nın Mamak ilçesinde 15 Ocak'ta soymaya çalıştıkları kuyumcunun sahibi Nurettin Güzel'i av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçan şüpheliler, "beyaz atkı" sayesinde yakalandı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde 15 Ocak'ta soymaya çalıştıkları kuyumcunun sahibi Nurettin Güzel'i av tüfeğiyle öldürdükten sonra kaçan şüpheliler, "beyaz atkı" sayesinde yakalandı.



Abidinpaşa Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi'ndeki kuyumcuyu soymaya çalışan ve dükkan sahibi Nurettin Güzel'i av tüfeğiyle öldüren C.E. ve S.B'nin Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.



Ankara Adliyesine getirilen zanlılar, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Alper Türközmen'e ifade verdi. Zanlılar, savcılık ifadesinde, borçlarından dolayı bu eylemi gerçekleştirdiklerini itiraf etti.



Daha sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan C.E. ve S.B. tutuklandı.



Beyaz atkı çözdü



Zanlıların olaydan bir gün önce olay yerinde keşif yaptıkları, S.B'nin bu sırasında tanınmamak için beyaz atkıyla yüzünü kapattığı belirlendi. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, beyaz atkı sayesinde zanlıların kimliklerini tespit etti.



Kuyumcu ve çevresi ile şüphelilerin kaçış güzergahlarındaki 391 güvenlik kamerasına ait 430 saat görüntü, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip tarafından saniye saniye incelendi.



Diğer delillerle birlikte birkaç gün içinde olayın faillerinin Ağrı Patnos nüfusuna kayıtlı C.E. ve S.B. olduğu belirlendi.



Patnos ilçesindeki bir evde saklandığı belirlenen S.B. 22 Ocak'ta ayağından vurularak yakalanmıştı. C.E. ise daha sonra kaçtığı Batman'ın Hasankeyf ilçesinde gözaltına alınmıştı.



Bu arada, şüphelilerin kaçmasına yardım ettikleri belirlenen 6 kişi ise emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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