Başkentteki kuzen cinayetinin kamera kayıtları ortaya çıktı - Son Dakika
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Başkentteki kuzen cinayetinin kamera kayıtları ortaya çıktı

25.03.2022 14:07
Başkentteki kuzen cinayetinin kamera kayıtları ortaya çıktı

Başkentte kuzeni tarafından bıçakla öldürülen Şükrü Kelekli'nin, cansız bedeninin yol kenarına atıldığı anlara ait kamera kayıtları ortaya çıktı.

Başkentte kuzeni tarafından bıçakla öldürülen Şükrü Kelekli'nin, cansız bedeninin yol kenarına atıldığı anlara ait kamera kayıtları ortaya çıktı.

Olay, 23 Mart gecesi Altındağ ilçesine bağlı Ulucanlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında kanlar içerisinde bir kişinin cansız bedeni gören çevre sakinleri sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde hareketsiz yatan kişinin gögüsünden bıçaklandığını belirlendi. Ölen kişinin 40 yaşındaki Şükrü Kelekli olduğunu tespit eden Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amriliği ekipleri katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Katil zanlısı Afyon'da yakalandı

Civardaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Kelekli'nin bir araç içerisinden yol kenarına atıldığını tespit etti. Cinayet Büro dedektifleri, takibe aldıkları aracın Afyonkarahisar'a gittiği belirledi. Araçtaki Özgür Taylan Doğan'ın katil zanlısı olduğunu belirleyen ekipler zanlıyı yakalayarak Ankara'ya getirdi. Gözaltına alınan Doğan'ın, alınan ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği ve Kelekli'nin kuzeni olduğu ortaya çıktı. Kelekli'nin öldürüldükten sonra yol kenarına atılma anı ise bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Köprünün altında kanlar içerisinde yatan bir şahıs gördüm"

Olay anına şahit olan çevre sakinlerinden Zeki Küçükayan, "Olay akşamı oğlum, 'Baba köprünün altında bir ceset var' dedi. Pencereden baktım. Köprünün altında kanlar içerisinde yatan bir şahıs gördüm. Hemen polisi aradım. Üzerimi giyip, el lambamı alıp aşağıya indim. Köprünün yanına geldik. Ceset kanlar içerisindeydi. Ondan sonra ambulans geldi. Şahsın üzerinde ceket ya da palto gibi bir şey göremedim. Kandan hiçbir şey belli olmuyordu. Sağlıkçı arkadaşlar kanları temizledi. Göğsünün sağında ve kalbinin üzerinde iki tane bıçak yarası gördüm. Polisler geldi. Bizleri uzaklaştırdılar. Akraba olduklarını duydum. Kendisini tanımıyorum. Yüzü genç bir, temiz yüzlü birisiydi" dedi.

(Ali Nargüner - Oğuzhan Halil Özbek-İHA)

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Kaynak: İHA

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