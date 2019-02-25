Son Dakika Haberleri: Başkentteki Market Soygunu

Başkentteki Market Soygunu

1 saat önce

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir marketten 17 bin 936 lira gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı ile kendisine yardım ettiği belirlenen market çalışanı tutuklandı.

Başkentteki Market Soygunu, System.String[]
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir marketten 17 bin 936 lira gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı ile kendisine yardım ettiği belirlenen market çalışanı tutuklandı.

Sincan'da dün bir markete giren kar maskeli kişi, silah zoruyla kasadaki 17 bin 936 lirayı alarak kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli, soygunu söz konusu markette çalışan bir arkadaşıyla planladıklarını itiraf etti.

Bunun üzerine market çalışanı Samet Y. de gözaltına alınarak zanlı Oğuzhan S. ile Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki zanlı, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:56 Kaynak: AA

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