Başkentteki Market Soygunu
1 saat önce
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir marketten 17 bin 936 lira gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı ile kendisine yardım ettiği belirlenen market çalışanı tutuklandı.
Ankara
'nın Sincan
ilçesinde bir marketten 17 bin 936 lira gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı ile kendisine yardım ettiği belirlenen market çalışanı tutuklandı.
Sincan'da dün bir markete giren kar maskeli kişi, silah zoruyla kasadaki 17 bin 936 lirayı alarak kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli, soygunu söz konusu markette çalışan bir arkadaşıyla planladıklarını itiraf etti.
Bunun üzerine market çalışanı Samet Y. de gözaltına alınarak zanlı Oğuzhan S. ile Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki zanlı, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 09:56 Kaynak: AA
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