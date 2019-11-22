Başkentteki model fabrikada 130 firmanın çalışanları eğitim aldı

Başkentteki firmaların verimliliklerini artırmak ve endüstri 4.0 sürecine uyum sağlamak için Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) desteğiyle geçen yıl kurulan Türkiye'nin ilk model fabrikasında bugüne kadar 130 firmanın teknik çalışanlarına eğitim verildi.

ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2023'te dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alabilmesi için yüksek teknoloji ağırlıklı ürünlerin imalatına yönelmesi gerektiğini söyledi.

Yüksek teknoloji üreten bir yapıya kavuşabilmek için teknoparkların da içinde olduğu modern OSB'lere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Akdaş, OSB olarak böyle bir alan yaratmaya çabaladıklarını belirtti.

Teknoloji düzeyi yüksek ürünleri üretmenin yanı sıra firmaların verimliliklerini artırmak ve endüstri 4.0 sürecine uyum sağlamak adına geçen yıl OSB bünyesinde model fabrika kurduklarını hatırlatan Akdaş, "Aralık ayının ilk haftasında tamamlanacak programın sonunda firmaların yalın üretim kapasiteleri ve verimliliklerinin artırılmasını hedefliyoruz. Burada işletmelere yalın üretim eğitimi veriliyor. Fabrikamızda bu zamana kadar yaklaşık 130 firmanın çalışanları eğitim aldı, bunlardan 8'i 'Öğren Dönüş Programı' kapsamında edindikleri teknik bilgileri üretimlerinde uygulayamaya başladı." diye konuştu.

İşletmelerin maliyetlerini düşürmeyi ve verimliliklerini artırmayı başaramadıkları sürece yaşayamayacaklarına dikkati çeken Akdaş, model fabrikada işletmelerin teknik elemanlarının, verimlilik artışı, üretim kapasitesinin ve süreçlerinin iyileştirilmesi, kalitenin geliştirilmesi, üretimin katma değerinin artırılması ve maliyetleri azaltarak rekabet gücünün geliştirilmesi konularında eğitildiklerini kaydetti.

Akdaş, "Türkiye'nin rekabet gücünü artırmak, kalkınmasına katkı sağlamak ve işsizlikle mücadele için eğitim yatırımlarına devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Diğer eğitim faaliyetleri

Sanayi kuruluşları için önem taşıyan kalifiye eleman yetiştirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen "Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Programları" projesine de değinen Akdaş, 2006'dan bugüne kadar ilköğretimi bitirmiş, mesleki eğitime istekli ve bu konuda yetenekli gençleri, 3 yıllık bir eğitimin ardından, kalfa statüsünde iş hayatına kazandırdıklarını belirtti.

Akdaş, OSB'deki ASO Sürekli Eğitim Merkezi'nin sanayicilerin hizmetinde olduğunu anlatarak, "Otomasyon Teknolojileri Eğitim ve Uygulama Merkezimiz, bölgemizde faaliyet gösteren bir önemli eğitim alanı. Merkez, şehir dışındaki kuruluşlara da hizmet verebilecek kapasite ve donanımda. Bu dönem okulda bin 200 öğrenciye eğitim veriliyor." dedi.

Bölgedeki diğer eğitim kurumunun ASO Teknik Koleji olduğunu kaydeden Akdaş, tüm öğrencilerin burslu eğitim aldığı okulda 514 öğrencinin yer aldığını, geçen yıl mezun olan öğrencilerin tamamının üniversiteye girme başarısı gösterdiğini ve bunlardan yüzde 84,6'sının mühendislik fakültelerine yerleştirildiğini söyledi.

Model fabrika yaklaşık 11 milyon liraya mal oldu

Asıl adı "Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi" olan model fabrika, 11 Aralık 2018'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törenle açılmıştı.

Proje; bina tadilatı, makine ve teçhizat ve danışmanlık hizmeti dahil olmak üzere yaklaşık 11 milyon liraya mal oldu.

Fabrikada makine imalatının yanında gıda, ilaç, nükleer teknoloji alanlarında malzeme üretecek imalat sanayi firmaları ile inşaat şirketlerine de hizmet veriliyor.