Son dakika haberi | Motosiklet hırsızları kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi | Motosiklet hırsızları kamerada

12.10.2022 09:59

Son dakika haberi... Motosiklet hırsızları kamerada Başkentte iki hırsız, direksiyon kilidini söktükleri motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

Motosiklet hırsızları kamerada

ANKARA - Başkentte iki hırsız, direksiyon kilidini söktükleri motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çankaya ilçesi Seyranbağları Semti'nde sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İki hırsız gözlerine kestirdikleri park halindeki motosikletin direksiyon kilidini söktü. Çaldıkları motosikletle kayıplara karışan iki şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Hırsızlık anı ise bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

YORUMLAR
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Gaziantep'te telefonla konuşurken motosikletin çarptığı adam, yaşadığı kazaya rağmen telefonla konuşmaya devam etti Gaziantep'te telefonla konuşurken motosikletin çarptığı adam, yaşadığı kazaya rağmen telefonla konuşmaya devam etti Önce poz verdi, sonra ceza yedi Önce poz verdi, sonra ceza yedi
Kaynak: İHA

Motosiklet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Motosiklet hırsızları kamerada - Son Dakika

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