Olay, Çankaya ilçesi Seyranbağları Semti'nde sabah saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İki hırsız gözlerine kestirdikleri park halindeki motosikletin direksiyon kilidini söktü. Çaldıkları motosikletle kayıplara karışan iki şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Hırsızlık anı ise bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: İHA

Motosiklet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi | Motosiklet hırsızları kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.