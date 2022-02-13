Başkentteki narkotik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Ankara'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik 7 farklı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altındağ ve Mamak ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan 7 kişinin olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, Altındağ ve Mamak ilçelerinde bulunan 7 farklı adrese yönelik gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda H.Ş. ve G.T. isimli iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Uyuşturucu maddeleri ve tüfekler ele geçirildi

Gündüz vakti gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalar sonucunda 88,20 gram eroin ile 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Zanlıların evlerinde yapılan arama esnasında duvarda bulunan ve uyuşturucu madde içmeye özendiren tablo ise dikkat çekti. - ANKARA