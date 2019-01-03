Başkentteki Okullarda Erasmus Eğitimi

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünce, başkentteki tüm okullarda oluşturulan proje ekiplerine, "Erasmus+ Okul Eğitimi" programları kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünce, başkentteki tüm okullarda oluşturulan proje ekiplerine, "Erasmus+ Okul Eğitimi" programları kapsamında bilgilendirme yapıldı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi tarafından, okullarda toplantılar yapıldı.



3 binin üzerinde öğretmen ve okul idarecisinin katıldığı toplantılarda ayrıca öğretmenlere "proje yazma" eğitimleri de verildi.



Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar da eğitim faaliyetlerini gözlemlemek amacıyla okulları ziyaret etti.



Açıklamada, eğitim ve danışmanlık hizmetlerine bu ay da devam edileceği belirtildi.

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