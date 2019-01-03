Son Dakika Haberleri: Başkentteki Okullarda Erasmus Eğitimi

Başkentteki Okullarda Erasmus Eğitimi

1 saat önce

Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünce, başkentteki tüm okullarda oluşturulan proje ekiplerine, "Erasmus+ Okul Eğitimi" programları kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Başkentteki Okullarda Erasmus Eğitimi, System.String[]
Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünce, başkentteki tüm okullarda oluşturulan proje ekiplerine, "Erasmus+ Okul Eğitimi" programları kapsamında bilgilendirme yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Uluslararası Projeler Birimi tarafından, okullarda toplantılar yapıldı.

3 binin üzerinde öğretmen ve okul idarecisinin katıldığı toplantılarda ayrıca öğretmenlere "proje yazma" eğitimleri de verildi.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar da eğitim faaliyetlerini gözlemlemek amacıyla okulları ziyaret etti.

Açıklamada, eğitim ve danışmanlık hizmetlerine bu ay da devam edileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:35 Kaynak: AA

Ankara, Erasmus, Güncel
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