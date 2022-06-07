Başkentteki sağanakta hareket halindeki otomobiller sürüklendi - Son Dakika
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Başkentteki sağanakta hareket halindeki otomobiller sürüklendi

07.06.2022 23:59
Başkentteki sağanakta hareket halindeki otomobiller sürüklendi

Başkentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışta hareket halindeki otomobiller akıntıya kapılarak sürüklendi.

Başkentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışta hareket halindeki otomobiller akıntıya kapılarak sürüklendi.

Çankaya Gökkuşağı Mahallesi 1214'üncü sokakta sağanak nedeniyle park ve hareket halindeki otomobiller ile bir kurye motosikleti sürüklenirken, bölgedeki eğimli arsalarda da yer yer toprak kaydı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ihbar üzerine sokakta temizlik çalışması başlattı.

Yağış sırasında yaşananlara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan bir mahalle sakini yağmurun aniden başlamasıyla bir afet yaşandığını söyledi.

Sokağın konum itibarıyla merkezde olduğunu belirten mahalle sakini, "Burada birden yağmur gelince araçlar suya kapıldılar. Bir motosiklet burada suya kapıldı. Allah'tan can kaybı yok. Burada bir can kaybı yaşanabilirdi." dedi.

Her yıl benzer durumun sokakta yaşandığını ifade eden mahalle sakini, "Yoğun yağmurda bu sokaktan sel gidiyor. Karşıdaki alan park olarak geçiyor. Senelerdir buraya bir park yapılmadı. En azından bir ağaç dikilmesi için müracaat ettik. Can kaybı olmamasına şükrediyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentteki sağanakta hareket halindeki otomobiller sürüklendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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