Tatlar Deresi bölgesinde arıcılık yapan Gök'ün cenazesine ailesi ve yakınları ile Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Başkentteki selde hayatını kaybeden Ramazan Gök'ün cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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