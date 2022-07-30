Başkent'teki servisten indirme olayına tanık olan vatandaş o anları anlattı: "Marketin çalışanları servise almadılar" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkent'teki servisten indirme olayına tanık olan vatandaş o anları anlattı: "Marketin çalışanları servise almadılar"

30.07.2022 15:09

Başkent'teki servisten indirme olayına tanık olan vatandaş o anları anlattı: "Marketin çalışanları servise almadılar" Ankara'da 73 yaşındaki Faris M.'nin 100 liralık alışveriş tutarını sağlamadığı gerekçesiyle market servisinden indirildiği iddia edildi.

Başkent'teki servisten indirme olayına tanık olan vatandaş o anları anlattı: "Marketin çalışanları servise almadılar"

ANKARA - Ankara'da 73 yaşındaki Faris M.'nin 100 liralık alışveriş tutarını sağlamadığı gerekçesiyle market servisinden indirildiği iddia edildi. Olayın tanık olan bir çevre sakini ise kargaşa dolu o anları İHA'ya anlattı.

İddialara göre, Sincan'da zincir bir maketten alışveriş yapan Faris M. (73), marketin servis hizmetin yaralanmak istedi. Fişi kontrol edilen müşteriye 95 liralık alışveriş yaptığı, servisten yaralanmak için ise en az 100 liralık alışveriş yapması gerektiği belirtildi ve servisten inmesi istedi. Görevlilerin kendilerine direnen Faris M.'yi zorla araçtan indirmesi üzerine iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında kendini servis aracının altına atan Faris M., çevredekiler tarafından aracın altından çıkarıldı. Market servisi daha sonra yoluna devam ederken, o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Market yönetimi ise müşterinin 95 liralık değil, 60 liralık alışveriş yaptığı söyleyerek konuyla ilgili açıklama yapmak istemediklerini belirtti.

"Marketin çalışanları servise almadılar"

Olayın tanıklarından Aytaç Altundağ, "Vatandaşımız marketten 60 liralık alışveriş yapmış. Servise binmek istedi. 100 liralık alışveriş fişi gösterdiği dahilinde araca alınacağını söylemişler. Adam 'param yok, yaşlıyım, evime gitmek istiyorum' diye konuştu. Marketin çalışanları servise almadılar. Adam servisin önüne yattı. Dört beş kişi adamı servisin önünden kaldırdıktan sonra servisçi bir anda gaza basıp kaçıverdi. Adam sonrasında beddua tarzında bir sürü laf konuştu. Bununla ilgili karşı taraf da, vatandaşımız da haklı. Ne denir bilmiyorum açıkçası. 100 liralık alışveriş yapması lazımdı adam 60 liralık yumurta ve gereksinimlerini almış. Adamda fazla para olmadığı için bunu da dile getiriyor. 'Param olmadığı için yapamadım' tarzında. Evine gitmek istemiş, bu şekilde almadılar. Olan şey buydu" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Ankara ve Konya'da suç çetesi operasyonunda 20 şüpheli adliyeye sevk edildi Ankara ve Konya'da suç çetesi operasyonunda 20 şüpheli adliyeye sevk edildi CHP'li Ünsal: 'Satılmak istenen Tayyare Oteli savunacağız' CHP'li Ünsal: 'Satılmak istenen Tayyare Oteli savunacağız' SPOR A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Buceschi hedefi açıkladı SPOR A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Buceschi hedefi açıkladı

alışveriş, Sincan, Ankara, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'teki servisten indirme olayına tanık olan vatandaş o anları anlattı: 'Marketin çalışanları servise almadılar' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:50 Linet'in sahnede giydiği bornoz ve terliğin fiyatı duyanları oldukça şaşırttı
13:41 Türkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama! Kontrolden çıkan Çin roketi Türkiye'ye mi düşecek?
13:25 İzmir depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den endişelendiren uyarı: Yarın daha büyüğü gelebilir
13:02 Cinsel tercihiyle gündem olan voleybolcu Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi çok ünlü bir isim çıktı
12:43 İzmir'deki depremden acı haber! Panik nedeniyle kriz geçiren vatandaş yaşamını yitirdi
12:42 TÜİK rakamları açıkladı, memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı belli oldu
12:28 740 kişinin yaşadığı bu köyde herkesin soyadı aynı!
12:07 Kargodaki sürpriz yumurtada uyuşturucu bulundu
11:58 Adıyaman'da yarı çıplak halde ölü bulunan çocuğun kimliği netleşti
11:59 67 yaşındaki annelerinin hamilelik haberini alan 2 çocuğun yaptıkları şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2022 14:40:10. #1.12#
SON DAKİKA: Başkent'teki servisten indirme olayına tanık olan vatandaş o anları anlattı: "Marketin çalışanları servise almadılar" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement