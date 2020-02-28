Başkentteki STK'lar, İdlib'de Mehmetçiğe yapılan saldırıyı lanetledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentteki STK'lar, İdlib'de Mehmetçiğe yapılan saldırıyı lanetledi - Son Dakika

Başkentteki STK'lar, İdlib'de Mehmetçiğe yapılan saldırıyı lanetledi

6 saat önce

Sivil toplum kuruluşları (STK), Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarınca hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit edilmesini lanetledi.

Sivil toplum kuruluşları (STK), Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi unsurlarınca hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit edilmesini lanetledi.

Memur-Sen ve İHH İnsani Yardım Vakfınca cuma namazı sonrası Hacı Bayram Veli Camisi'nde yapılan basın açıklamasına STK'ler ve vatandaşlar katıldı.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Levent Uslu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) emperyalizmin ve siyonizmin uşaklarına karşı insanlık adına mücadele ettiğini ve mazlumların umudu olduğunu söyledi.

İdlib'de 33 Mehmetçiğin şehitlik mertebesine ulaştığını, milletçe devlet, bayrak ve vatan için her zaman mücadeleye hazır olunduğunu belirten Uslu, "Bizim görüş ayrılıklarımız olabilir ama vatan, millet, bayrak söz konusu olduğunda bütün görüş ayrılıkları biter, birlik ve beraberlik halinde bütün şer odaklarının karşısına çıkarız." diye konuştu.

İHH Ankara Şubesi Başkanı Mustafa Sinan, Türkiye'nin İdlib'de zalimlere karşı mücadele verdiğini vurgulayarak, Suriye'de bütün şer odaklarının Türkiye karşısında bir araya geldiğini, Rusya'nın Türkiye'nin dostu olmadığını, ABD ve Rusya'nın Müslüman karşıtlığında birleştiğini ifade etti.

Suriye'deki katliamlardan Rusya, ABD ve İsrail'in sorumlu olduğunu anlatan Sinan, "Bugüne kadar dünyada ne kadar mazlum varsa bu vatanın evlatları olarak sahip çıktık. Bundan sonra da sahip çıkacağız." dedi.

Basın açıklamasının ardından şehit askerler için dua edildi.

Başkentteki STK'lar, İdlib'de Mehmetçiğe yapılan saldırıyı lanetledi

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:11 Kaynak: AA
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