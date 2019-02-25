Son Dakika Haberleri: Başkentteki Tanzim Satış Noktalarında Bakliyat Satışı Başlıyor

Başkentteki Tanzim Satış Noktalarında Bakliyat Satışı Başlıyor

38 dakika önce

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nce 30 noktada kurulan tanzim satış noktalarında, yarın bakliyat satışlarına da başlanacağı açıklandı.

Başkentteki Tanzim Satış Noktalarında Bakliyat Satışı Başlıyor, System.String[]
ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nce 30 noktada kurulan tanzim satış noktalarında, yarın bakliyat satışlarına da başlanacağı açıklandı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; başkentin 30 noktasına kurularak, 10 çeşit sebzenin uygun fiyatla satışa sunulduğu tanzim satış noktalarında, yarından itibaren bakliyat satışına da başlanacağı belirtildi. Haftanın 7 günü açık olan tanzim satış noktalarında nohut, pirinç ve yeşil mercimek ile elma satışı gerçekleştirilecek. Bakliyat ürünleri, 2 kilogramlık paketler halinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nden temin edilecek. İlk kez satış noktalarındaki tezgahlara çıkarılacak elma ise kilosu 3 liradan satılacak.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:35 Kaynak: DHA

Ekonomi
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