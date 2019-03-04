Başkentteki Tanzim Satış Noktalarında Pirinç Satışı Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugün itibarıyla tanzim satış noktalarında pirinç satışına başlandığını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugün itibarıyla tanzim satış noktalarında pirinç satışına başlandığını duyurdu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tanzim satış noktalarında bugünden itibaren pirinç de tezgahlara konacak.



Kilosu 6 lira olan pirinç, 5 kiloluk paketler halinde 30 liradan satılacak. Pirinç satışı için Abdi İpekçi Parkı ve Kızılay'daki tanzim satış noktalarına öncelik verilecek.



Öte yandan, tanzim noktalarında bugüne kadar yaklaşık 2 bin 500 ton sebze, bakliyat ve meyve satıldı.

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Tanzim Satış Noktalarında Pirinç Satışları Başladı

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