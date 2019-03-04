Son Dakika Haberleri: Başkentteki Tanzim Satış Noktalarında Pirinç Satışı Başlıyor

Başkentteki Tanzim Satış Noktalarında Pirinç Satışı Başlıyor

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugün itibarıyla tanzim satış noktalarında pirinç satışına başlandığını duyurdu.

Başkentteki Tanzim Satış Noktalarında Pirinç Satışı Başlıyor, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi, bugün itibarıyla tanzim satış noktalarında pirinç satışına başlandığını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tanzim satış noktalarında bugünden itibaren pirinç de tezgahlara konacak.

Kilosu 6 lira olan pirinç, 5 kiloluk paketler halinde 30 liradan satılacak. Pirinç satışı için Abdi İpekçi Parkı ve Kızılay'daki tanzim satış noktalarına öncelik verilecek.

Öte yandan, tanzim noktalarında bugüne kadar yaklaşık 2 bin 500 ton sebze, bakliyat ve meyve satıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:48 Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tanzim Satış Noktalarında Pirinç Satışları Başladı Sosyal Medyadaki Ankara Anketinde Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'ye Fark Attı

İstanbul'da Kaçak Et Operasyonu! 400 Kilo Sakatat Ele Geçirildi Tanımadığı Kişinin Sırtına Dokunması ile Hayatı Kurtuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 15:02:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkentteki Tanzim Satış Noktalarında Pirinç Satışı Başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]