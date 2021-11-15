Ankara'da narkotik ekiplerince 8-14 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 342 şüpheliden 25'i tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde son bir haftada gerçekleştirdiği operasyonlarda 2 kilogram bonzai, 630 gram esrar, 500 gram eroin, 470 gram metamfetamin ve 1100 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 342 zanlıdan 25'i, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 25 kişi tutuklandı - Son Dakika