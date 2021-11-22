Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 28 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ankara'da narkotik ekiplerince 15-21 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 322 şüpheliden 28'i tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 1 kilogram skunk, 470 gram esrar, 2 kilo 700 gram eroin, 230 gram metamfetamin ve 10 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 322 zanlıdan 28'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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