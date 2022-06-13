Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 340 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.