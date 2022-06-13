Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 340 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 340 kişi gözaltına alındı

13.06.2022 10:54

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülmesi Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 340 kişi gözaltına alındı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan zanlılardan 42'si tutuklandı ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü, narkotik...

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürülmesi

Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 340 kişi gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan zanlılardan 42'si tutuklandı

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçlarla mücadele kapsamında son bir haftada 42 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 6-12 Haziran tarihlerinde il genelinde düzenlenen operasyonlarda 340 kişi gözaltına alındı.

Zanlılardan 42'sinin tutuklandığı operasyonlar sırasında 6,5 kilo eroin, 3,6 kilo metamfetamin, 200 gr esrar, 220 ecstacy ve 4 bin 100 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 340 kişi gözaltına alındı
Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 340 kişi gözaltına alındı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 340 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında bir haftada 340 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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