Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 305 şüpheliden 48'i tutuklandı - Son Dakika

Başkentte son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 305 şüpheliden 48'i tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 31 Ağustos-6 Eylül arasında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma", "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ile "Uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak" suçlarına yönelik 157 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 22 kilo 50 gram esrar, 1 kilo 449 gram eroin, 83 sentetik uyuşturucu hap, 1 kilo 56 gram skunk, 1 kilo 84 gram bonzai, 189 gram metamfetamin, 72 sentetik ecza hap, 4 hassas terazi, bir tabanca ile bu tabancaya ait şarjör, 12 tabanca fişeği ve 101 bin 70 lira ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından yakalanan 305 şüpheliden 48'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.