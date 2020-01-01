Başkentteki yangında hayatını kaybeden Seyfi Güngör'ün cenazesi defnedildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkentteki yangında hayatını kaybeden Seyfi Güngör'ün cenazesi defnedildi - Son Dakika

Başkentteki yangında hayatını kaybeden Seyfi Güngör'ün cenazesi defnedildi

6 saat önce

Ankara'nın Altındağ ilçesinde apartmanın giriş katında çıkan yangında hayatını kaybeden Seyfi Güngör'ün naaşı toprağa verildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde apartmanın giriş katında çıkan yangında hayatını kaybeden Seyfi Güngör'ün naaşı toprağa verildi.

Güngör için Ortaköy Mezarlığı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Güngör'ün cenazesi Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Seyfi Güngör, arkadaşları Semih Aktaş ve Naci Cankurtaran ile yılbaşını kutlamak için bir arkadaşının apartman dairesinde bir araya gelmiş ancak sebebi henüz belli olmayan yangında arkadaşlarıyla hayatını kaybetmişti.

Başkentteki yangında hayatını kaybeden Seyfi Güngör'ün cenazesi defnedildi

Altındağ, Ortaköy, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:06 Kaynak: AA
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