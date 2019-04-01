Son Dakika Haberleri: Başkentteki Yangında Ölenlerin Sayısı 6'ya Yükseldi

Başkentteki Yangında Ölenlerin Sayısı 6'ya Yükseldi

1 saat önce

Başkentteki İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde üç katlı metruk binada 29 Mart'ta çıkan yangında yaralanan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Başkentteki Yangında Ölenlerin Sayısı 6'ya Yükseldi, System.String[]
Başkentteki İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde üç katlı metruk binada 29 Mart'ta çıkan yangında yaralanan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.


Alınan bilgiye göre, çoğunlukla Afganistan uyruklu kağıt toplayıcılarının kaldığı binada çıkan yangında yaralanan bir kişi, tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde hafta sonu vefat etti.

Böylece yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Yangında yaşamını yitirenlerin cenazelerinin Adli Tıp Kurumu morgunda bulunduğu, kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü, Afganistan Büyükelçiliği yetkililerinin konuyla ilgilendiği öğrenildi.

Şüpheli üç kişi serbest

Bu arada, yangına ilişkin soruşturma kapsamında üç kişinin gözaltına alındığı, birinin savcılık kararıyla, diğerlerinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:08 Kaynak: AA

Hacettepe Üniversitesi, Afganistan, Güncel
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