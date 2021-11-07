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Başkentteki yırtıcı hayvan parkında 3 aslan yavrusu dünyaya geldi - Son Dakika

Başkentteki yırtıcı hayvan parkında 3 aslan yavrusu dünyaya geldi

07.11.2021 09:22

Başkentte, "Ankara'nın ilk ve tek yırtıcı hayvan parkı" sloganıyla hizmet veren Aslan Parkour'da 3 aslan yavrusu dünyaya geldi.

Başkentte, " Ankara'nın ilk ve tek yırtıcı hayvan parkı" sloganıyla hizmet veren Aslan Parkour'da 3 aslan yavrusu dünyaya geldi.

Gölbaşı ilçesinde ağustosta açılan park, başta çocuklar olmak üzere gelen ziyaretçilere, aslanları ve birçok hayvanı yakından görme fırsatını sunuyor.

Parktaki 3'ü yetişkin 12 aslana 3 yavru daha eklendi. İkisi dişi, biri erkek yavrulara "Pablo", "Hera" ve "Mia" adları verildi.

Parkın maskotu olan yavru aslanlar, annelerinin sütten kesmesi nedeniyle bakıcıları tarafından biberonla süt verilerek besleniyor.

Aslan bakıcısı olarak görev yapan Ali Rıza Balcı, parkta aslanların doğal ortamlarını olabildiğince sağlamaya gayret ettiklerini söyledi. Parkta 4 ve 6 aylık yavrular da olduğunu belirten Balcı, "Bütün yavrularımızı, özellikle kardeşleri bir arada tutuyoruz. 4 yavrumuz büyük olduğu için onları ayrı yere koyduk ama onları da oyun saatlerinde buluşturuyoruz. 45 gün önce dişimizin biri doğum yaptı, 3 yavrumuz oldu. Yavrularımızı annesi sütten kestiği için onları alıp biberonla beslemeye başladık." diye konuştu.

Balcı, aslanların bazılarını diğer illerdeki hayvanat bahçelerine göndereceklerini belirtti.

Parkta 2 kaplan, geyik, vervet maymunu, tavus kuşu, tavşan, çöl varanı ve yılanların da olduğunu aktaran Balcı, tüm hayvanların düzenli olarak veteriner kontrolünden geçtiğini vurguladı.

Parkın gelirinin bir kısmı sokak hayvanlarına gönderiliyor

Balcı, parkın başkentliler tarafından yoğun ilgi gördüğünü dile getirerek, "Gelirimizin bir kısmını da sokak hayvanlarının beslenmesi ile barınma ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıyoruz." dedi.

Başkentli çocukların ilgi odağı olan parkta, ziyaretçiler yavru aslanları sevip birlikte fotoğraf çektirebiliyor.

Başkentteki yırtıcı hayvan parkında 3 aslan yavrusu dünyaya geldi
Başkentteki yırtıcı hayvan parkında 3 aslan yavrusu dünyaya geldi
Başkentteki yırtıcı hayvan parkında 3 aslan yavrusu dünyaya geldi
Başkentteki yırtıcı hayvan parkında 3 aslan yavrusu dünyaya geldi

Ankara, Balcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Başkentteki yırtıcı hayvan parkında 3 aslan yavrusu dünyaya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkentteki yırtıcı hayvan parkında 3 aslan yavrusu dünyaya geldi - Son Dakika
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