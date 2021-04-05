Başkentten en fazla, "kimyevi maddeler ve mamulleri" ihraç edildi - Son Dakika

Başkentten en fazla, "kimyevi maddeler ve mamulleri" ihraç edildi

05.04.2021 11:07
Başkentten en fazla,

Ankara'dan bu yılın ocak-mart döneminde 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, "kimyevi maddeler ve mamulleri" 350 milyon dolarla en fazla dış satım yapılan sektör oldu.

Ankara'dan bu yılın ocak-mart döneminde 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, "kimyevi maddeler ve mamulleri" 350 milyon dolarla en fazla dış satım yapılan sektör oldu.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye martta 18 milyar 985 milyon dolar, ilk çeyrekte de 50 milyar 23 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi, böylece tüm zamanların en yüksek aylık ve ilk çeyrek ihracat rakamlarına ulaşıldı.

Bu yılın ilk çeyreğinde Ankara'dan yapılan ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 artışla 2 milyar 29 milyon 212 bin dolara yükseldi.

Ankara'dan yapılan ihracatın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde "kimyevi maddeler ve mamullerin" en fazla ihracat yapılan sektör olduğu görüldü. "Kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörünün ihracatı ocak-mart döneminde 349 milyon 678 bin dolar oldu. Bu sektörü 320 milyon 688 bin dolarla "makine ve aksamları", 265 milyon 894 bin dolarla "otomotiv endüstrisi" takip etti.

Bu dönemde ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör ise yüzde 82,8 ile "diğer sanayi ürünleri" oldu. Bu sektörü yüzde 61,9 artışla "madencilik ürünleri" yüzde 59,8 ile "deri ve mamulleri" izledi.

Öte yandan başkent sanayisinde önemli bir yere sahip olan "savunma ve havacılık sanayi" sektöründen yapılan ihracatta ise azalma kaydedildi. İlk çeyrekte "savunma ve havacılık sanayi" sektöründen yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,2 azalışla 113 milyon 720 bin dolara geriledi.

ABD ilk sırada

Ankara'dan yapılan ihracatın ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ABD'nin en fazla ihracat yapılan ülke olduğu görüldü. Bu dönemde ABD'ye 208 milyon 928 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu ülkeyi 175 milyon 911 bin dolarla Çin, 166 milyon 309 bin dolarla Almanya, 83 milyon 454 bin dolarla Irak ve 83 milyon 272 bin dolarla İtalya takip etti.

Ankara'dan en fazla ihracat yapılan 8 sektörün verileri :

Sektörler (ilk çeyrek) (1000 dolar)20202021
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 242.901,55349.678,93
Makine ve Aksamları286.250,70320.688,40
Otomotiv Endüstrisi272.050,35265.894,85
Madencilik Ürünleri155.886,57252.437,46
Elektrik Elektronik103.061,14147.666,95
Çelik163.370,30140.958,92
Demir ve Demir Dışı Metaller 109.073,04129.329,24
Savunma ve Havacılık Sanayii196.859,36113.720,26

İhracat, Ankara, Mart, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Başkentten en fazla, 'kimyevi maddeler ve mamulleri' ihraç edildi - Son Dakika Ekonomi


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