Başkentten kısa kısa

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1 saat önce

Pursaklar Belediyesinin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü pastacılık ve işaret dili kurslarına katılanlara sertifikaları verildi.

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Pursaklar Belediyesinin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü pastacılık ve işaret dili kurslarına katılanlara sertifikaları verildi.


Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi'ndeki kursları başarıyla tamamlayan kursiyerler, bakanlık onaylı sertifikalarını aldı.


Sertifika almanın heyecanını yaşayan kursiyerler, "Belediyemizin sunmuş olduğu imkanlardan faydalanarak yeni meslekler ediniyoruz. Burada öğrendiklerimiz hayatımıza artı değer kazandırıyor. Bizlere bu imkanı sağlayan Pursaklar Belediyesine teşekkür ediyoruz." ifadesini kulandı.

Yenimahalle'de yardımcı yüzme antrenörü yetiştirme kursu

Yenimahalle Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu Eğitim Kurulu tarafından gerçekleştirilen birinci kademe yardımcı yüzme antrenörü yetiştirme kursuna ev sahipliği yapıyor.

Eğitimlerin sabah bölümünde yüzme dersi alan adaylar, öğleden sonra teknik ve taktik eğitimden geçerek hem su içi hem de derslik eğitimlerini görüyor.


12 gün sürecek eğitim programı süresince kursiyerler can kurtarma ve ilk yardım, teknik ve taktik, sporda yönetim ve organizasyon, genel antrenman bilgisi, spor anatomisi, beslenme, sporcu sağlığı, spor psikolojisi, beceri öğrenimi gibi konularda eğitim alacak.

Pursaklar Belediyesi, Pursaklar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:52 Kaynak: AA
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