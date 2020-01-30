Başkentten

Ankara Valiliği, 2018'den bu yana, gerek mahalli idarelerden gerek bina ve yerleşkelerden toplanan 96 bin tonu aşkın geri kazanılabilir atığın ekonomiye kazandırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Sıfır Atık"ın, "israfın önlenmesini, kaynakların verimli kullanılmasını, atık miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüşümünü kapsayan atık önleme yaklaşımı" şeklinde tanımlanmış bir hedef olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında pilot il seçilen Ankara'da, 2018'den itibaren gerek mahalli idarelerde gerek bina ve yerleşkelerde çalışmalar yapıldığına işaret edilen açıklamada, kent genelinde bin 943 eğitim kurumu ve yurdun sıfır atık sistemine geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, projenin hayata geçirildiği Ocak 2018'den bu yana 16 ilçe belediyesi ve toplam 2 bin 906 kurum ile kuruluşun Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne dahil edildiği, hem eğitim hem de kamu kurumlarında 778 bin 523 kişiye bilinçlendirme eğitimi verildiği ifade edildi.

Ankara'da 2018'den itibaren 96 bin ton 335 kilogram geri kazanılabilir atığın ekonomiye kazandırıldığı bildirilen açıklamada, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 2020'yi kapsayan "Ankara İli Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı"nın da 28 Kasım 2019'da İl Mahalli Çevre Kurulunca onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan planlamayla ilimizde sistemin yaygınlaştırılması, bilinçlendirme çalışmalarının ve geri kazanım oranının artırılması amacına uygun olarak 178 kurum ve kuruluş sisteme entegre edilmiştir. Nüfusu 250 bin ve üzeri olan Çankaya, Altındağ, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan ve başarılı çalışmalar yapan Kızılcahamam, Çubuk, Gölbaşı pilot kabul edilerek, bu ilçelerde uygulamalara başlanmıştır. Sıfır atığın uygulanmasına ilişkin yol göstermek adına hazırlanan Sıfır Atık Uygulama Rehberi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının web sitesinde (http://www.csb.gov.tr/projeler/sifiratik/) yer almaktadır."