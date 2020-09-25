Basketbol: 14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası

Salon: Kadir Has
Hakemler: Musa Kazım Çetin, Serdar Saraç, Yiğit Emre Şimşek
Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk 3, Kübra İmren Siyahdemir 21, Derin Yaya 9, Özge Yavaş 9, Gizem Başaran 6, Alexis Sade Prince 9, İdal Yavuz 2, Hind Ben Abdelkader 2
İzmit Belediyespor: Çağlanur Uzundurukan, Miray Şahin 4, Gülşah Duman 2, Kübra Erat 8, Elif Emirtekin 9, Egle Siksniute 18, Mlica Jovanovic 12, Clarissa Cristian Dos Santos 16
1. Periyot: 19-19
Devre: 35-33
3. Periyot: 47-45
Kayseri'de düzenlenen 14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın ikinci gününde İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 69-61 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 17:55 - Kaynak: AA
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