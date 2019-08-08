Son Dakika Haberleri: Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
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Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

1 saat önce

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası, yarın İtalya'da başlayacak.

Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası, System.String[]
16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası, yarın İtalya'da başlayacak.
Udine kentinde gerçekleştirilecek şampiyonada, toplam 16 takım 4 grupta mücadele edecek.
Türkiye, organizasyonda C Grubu'nda Slovenya, Litvanya ve Estonya ile karşı karşıya gelecek.
Şampiyonadaki ilk maçında yarın Slovenya ile karşılaşacak ay-yıldızlı takımın, maç programı TSİ şöyle:
Yarın:
15.15 Slovenya-Türkiye
10 Ağustos Cumartesi:
15.15 Türkiye-Litvanya
11 Ağustos Pazar:
19.45 Estonya-Türkiye
Slovenya, Türkiye, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:12 Kaynak: AA
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