Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
1 saat önce
16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası, yarın İtalya'da başlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:12 Kaynak: AA
16 Yaş Altı Erkekler Avrupa
Basketbol Şampiyonası, yarın İtalya
'da başlayacak.
Udine kentinde gerçekleştirilecek şampiyonada, toplam 16 takım 4 grupta mücadele edecek. Türkiye
, organizasyonda C Grubu'nda Slovenya
, Litvanya
ve Estonya
ile karşı karşıya gelecek.
Şampiyonadaki ilk maçında yarın Slovenya ile karşılaşacak ay-yıldızlı takımın, maç programı TSİ şöyle:
Yarın:
15.15 Slovenya-Türkiye
10 Ağustos Cumartesi:
15.15 Türkiye-Litvanya
11 Ağustos Pazar:
19.45 Estonya-Türkiye
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