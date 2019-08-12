Son Dakika Haberleri: Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
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Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

34 dakika önce

Türkiye, 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Estonya'yı 84-47 yendi.

Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası, System.String[]
Türkiye, 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Estonya'yı 84-47 yendi.
İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Estonya ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, ilk yarısını 50-27 önde tamamladığı karşılaşmadan 84-47 galip ayrıldı.
Grupta yaptığı 3 maçı da kazanan milli takım, son 16 turuna lider olarak yükseldi.
Ay-yıldızlılar, son 16 turunda 13 Ağustos Salı günü TSİ 15.15'te D Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan Bosna Hersek ile karşılaşacak.
Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 04:16 Kaynak: AA
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