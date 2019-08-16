Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
15 dakika önce
16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, 5-8'incilik klasman maçında Sırbistan'ı 74-65 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:25 Kaynak: AA
16 Yaş Altı Erkekler Avrupa
Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye
, 5-8'incilik klasman maçında Sırbistan'ı 74-65 mağlup etti. İtalya
'nın Udine kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, Sırbistan karşısında soyunma odasına 36-26 geride girdi. Mücadelenin ikinci yarısında toparlanan ay-yıldızlılar, parkeden 74-65 galip ayrıldı.
Ay-yıldızlılar, beşincilik için yarın TSİ 15.15'te Yunanistan- Hırvatistan
maçının kazananıyla karşılaşacak.
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