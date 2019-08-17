Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
1 saat önce
16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, Yunanistan'ı 75-62 yenerek beşinci oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 05:53 Kaynak: AA
16 Yaş Altı Erkekler Avrupa
Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye
, Yunanistan
'ı 75-62 yenerek beşinci oldu. İtalya
'nın Udine kentinde düzenlenen organizasyonda milliler, rakibi karşısında ilk yarıyı 41-30 önde tamamladı.
Mücadelenin ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren Türkiye, karşılaşmayı 75-62 kazandı.
Bu sonuçla turnuvayı beşinci sırada bitiren milli takım, 2020 yılında gerçekleştirilecek FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda yer alma hakkını elde etti.
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