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Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası

58 dakika önce

16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın final maçında Fransa'yı 70-61 yenen İspanya, şampiyonluğa ulaştı.

Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası, System.String[]
16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın final maçında Fransa'yı 70-61 yenen İspanya, şampiyonluğa ulaştı.
İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen organizasyonda İspanya, maçın ilk yarısını 32-20 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren İspanya, karşılaşmayı 70-61 kazanarak şampiyon oldu.
Türkiye'nin beşinci tamamladığı turnuvada Rusya'yı 73-68 mağlup eden İtalya ise üçüncülüğü elde etti.
İspanya, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:07 Kaynak: AA
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