Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

Avrupa 16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Türkiye, Yunanistan'a 65-55 yenildi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen şampiyonada D Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Yunanistan ile karşılaştı.

Jane Sandanski Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreği 18-18 beraberlikle geçildi. Milliler, ikinci çeyrekte rakibinin ataklarını savunmakta zorlanınca devre arasına 36-29 geride girdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Türkiye, birkaç defa öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve üçüncü çeyreği 47-44 geride kapattı. Başa baş devam eden müsabakanın son bölümünde farkın açılmasını engelleyemeyen milliler, parkeden 65-55 yenik ayrıldı.

Gruptaki diğer maçta Çekya, Polonya'yı 59-42 mağlup etti.

D Grubu'nda yarın Yunanistan-Çekya ve Polonya-Türkiye müsabakaları oynanacak. Ay-yıldızlıların maçı, TSİ 22.00'de başlayacak.