Son Dakika Haberleri: Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası
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Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

1 saat önce

16 Yaş Altı Milli Kız Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Polonya'ya 50-39 yenildi.

Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası, System.String[]

16 Yaş Altı Milli Kız Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Polonya'ya 50-39 yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen şampiyonanın D Grubu'ndaki ikinci maçında Polonya ile karşılaştı.

Maçta ilk çeyreği 11-10 Polonya üstün geçerken, milli takım devre arasına 29-24 galip durumda girdi. Üçüncü çeyreği 39-30 önde tamamlayan Polonya, maçı da 50-39 kazanmayı başardı.

İlk maçında Yunanistan'a 65-55 kaybeden milliler, üçüncü ve son maçını yarın Çekya ile oynayacak.

basketbol, Polonya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:00 Kaynak: AA
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