Son Dakika Haberleri: Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası
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Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

1 saat önce

Türkiye, Avrupa 16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Şampiyonası'nda klasman müsabakasında Almanya'ya 62-49 yenildi.

Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası, System.String[]

Türkiye, Avrupa 16 Yaş Altı Kızlar Basketbol Şampiyonası'nda klasman müsabakasında Almanya'ya 62-49 yenildi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen şampiyonada mücadele eden ay-yıldızlı ekip, 9-16 klasman müsabakasında Almanya ile karşılaştı.

Jane Sandanski Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğinde iki takım da karşılıklı basketler bulurken Almanya periyodu 10-8 önde tamamladı. İkinci çeyrekte istediği oyunu sergileyemeyen milliler, devre arasına 32-13 geride girdi.

İkinci yarıda oyunda dengeyi kuran milliler, buna rağmen ilk yarıdaki farkı kapatamadı ve üçüncü çeyreği 47-33 geride tamamladı. Son çeyrekte öne geçebilecek şansı bulamayan 16 Yaş Altı Kız Milli Takımı, parkeden 62-49 yenik ayrıldı.

Türkiye, 29 Ağustos Perşembe günü 13-16 klasman turu müsabakasında Danimarka ile karşı karşıya gelecek.

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Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:54 Kaynak: AA
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