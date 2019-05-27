Son Dakika Haberleri: Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası

Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası

4 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası, System.String[]
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.
Hasan Doğan Spor Salonu ve Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda 2 Haziran'a kadar sürecek şampiyonaya 16 takım katılıyor.
Organizasyonda A Grubu; Mersin Büyükşehir Belediyespor, Çankaya Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Galatasaray, B Grubu; Kayseri Basketbol, Ormanspor, Kahraman Kazan Belediyespor, Beşiktaş, C Grubu; Emlak Konut, Alanya Belediyespor, Canik Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor, D Grubu ise Ege Gelişim, Fenerbahçe, Buca Gençlik, BOTAŞ Spor takımlarından oluştu.
İlk gün maçlarında Mersin Büyükşehir Belediyespor, Kayseri Basketbol'u 65-36 yendi. Buca Gençlik de Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 63-57 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:31 Kaynak: AA
Spor
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