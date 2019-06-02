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Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası

1 saat önce

SAMSUN (AA) - Basketbolda 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası'nın finalinde Galatasaray, Emlak Konut'u 72-35 yenerek şampiyon oldu.

Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası, System.String[]
SAMSUN (AA) - Basketbolda 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası'nın finalinde Galatasaray, Emlak Konut'u 72-35 yenerek şampiyon oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonunun faaliyet programı kapsamında Samsun'da düzenlenen 16 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Şampiyonada Atatürk ve Mustafa Dağıstanlı Spor Salonlarında 7 gün boyunca 16 takım mücadele etti.
Finalde rakibi Emlak Konut'u 72-35 mağlup eden Galatasaray şampiyonluğa ulaştı.
Emlak Konut'un ikinci bitirdiği şampiyonada, Fenerbahçe üçüncü oldu.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:27 Kaynak: AA
basketbol, Samsun, Türkiye, Spor
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