Son Dakika Haberleri: Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası

Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası

2 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de başladı.

Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası, System.String[]
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de başladı.
Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu ve Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde 4 grupta 8 maç oynandı.
İlk gün maçlarında şu sonuçlar alındı:
A Grubu:
Teşvikiyespor-Bahçeşehir Koleji: 58-54
Ormanspor- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor: 91-76
B Grubu:
Gaziantep Basketbol-İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler: 70-67
Beylikdüzü Basketbol İhtisas- Öbek Boğaziçi Okulları: 88-83
C Grubu:
Yeşimspor- Balıkesir Basket: 112-54
TOFAŞ-Yeni Mamak Gençlik: 101-88
D Grubu:
Bornova Belediyesi- Selçuklu Basketbol: 76-71
Galatasaray- Fenerbahçe: 69-64
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 11:08 Kaynak: AA
Kayseri, Türkiye, basketbol, Spor
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