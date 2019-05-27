Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası
2 saat önce
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de başladı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 11:08 Kaynak: AA
Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası, Kayseri
'de başladı.
Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu ve Atatürk
Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde 4 grupta 8 maç oynandı.
İlk gün maçlarında şu sonuçlar alındı:
A Grubu:
Teşvikiyespor-Bahçeşehir Koleji: 58-54
Ormanspor- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor
: 91-76
B Grubu: Gaziantep
Basketbol-İTO Eğitim ve Sosyal Hizmetler: 70-67 Beylikdüzü
Basketbol İhtisas- Öbek Boğaziçi Okulları: 88-83
C Grubu:
Yeşimspor- Balıkesir
Basket: 112-54
TOFAŞ-Yeni Mamak
Gençlik: 101-88
D Grubu: Bornova
Belediyesi- Selçuklu
Basketbol: 76-71
Galatasaray- Fenerbahçe
: 69-64
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