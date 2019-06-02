Son Dakika Haberleri: Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası
Son Dakika Spor Haber

Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası

47 dakika önce

Kayseri'de düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası sona erdi.

Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası, System.String[]
Kayseri'de düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Türkiye Basketbol Şampiyonası sona erdi.
Türkiye Basketbol Federasyonunun 2018-2019 sezonu altyapı faaliyetleri programında yer alan şampiyona, Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu ve Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Şampiyonada, 16 takım 4 grupta mücadele etti.
Final karşılaşmasında Teşvikiyespor'u 84-61 yenen Galatasaray şampiyonluğu elde ederken, TOFAŞ üçüncü oldu.
Müsabakanın ardından dereceye giren takımlara kupaları verildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:45 Kaynak: AA
Kayseri, basketbol, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Soldado dönemi bitti! Veda etti Türkiye şehitlerini uğurladı Volkan Demirel kararını verdi: Fenerbahçe'ye hizmetimi henüz tamamlamadım Otobüste küfürlü konuşan gençleri uyaran yolcu, bıçaklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.6.2019 19:32:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Basketbol: 18 Yaş Altı Erkekler Türkiye Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]