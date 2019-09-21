Son Dakika Haberleri: Basketbol: 19. Uluslararası Bursa Cevat Soydaş Turnuvası
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Basketbol: 19. Uluslararası Bursa Cevat Soydaş Turnuvası

1 saat önce

19. Uluslararası Bursa Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Darüşşafaka Tekfen, Gaziantep Basketbol'u 75-73 yenerek organizasyonu üçüncü tamamladı.

Basketbol: 19. Uluslararası Bursa Cevat Soydaş Turnuvası, System.String[]

19. Uluslararası Bursa Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Darüşşafaka Tekfen, Gaziantep Basketbol'u 75-73 yenerek organizasyonu üçüncü tamamladı.

Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001'de hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Gold Majesty Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın son gününde Gaziantep Basketbol ile Darüşşafaka Tekfen karşılaştı.

TOFAŞ Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyodunu 24-17 önde tamamlayan Gaziantep Basketbol, devreyi de 45-37 üstün bitirdi.

Gaziantep Basketbol, üçüncü periyodu da 60-56 önde tamamladı.

Son çeyrekte baskısını artıran Darüşşafaka Tekfen, skorda öne geçti ve mücadeleyi 75-73 kazanarak turnuvada üçüncü oldu.

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Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 06:18 Kaynak: AA
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