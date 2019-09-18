Basketbol: 2. TÜBAD Doğan Hakyemez Gençler Turnuvası
1 saat önce
Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) tarafından ikincisi düzenlenen Doğan Hakyemez Gençler Turnuvası İstanbul'da başladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:58 Kaynak: AA
Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) tarafından ikincisi düzenlenen Doğan Hakyemez Gençler Turnuvası İstanbul'da başladı.
Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gençler kategorisinde düzenlenen turnuvanın ilk gününde Fenerbahçe Beko- Darüşşafaka ve Anadolu Efes- Pınar Karşıyaka maçları oynandı.
Günün ilk maçında Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka'yı 81-73 mağlup ederek ilk finalist oldu. İkinci maçta ise Anafolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 93-71 mağlup ederek sarı-lacivertlilerin rakibi oldu.
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