Basketbol: 2. TÜBAD Doğan Hakyemez Gençler Turnuvası

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) tarafından ikincisi düzenlenen Doğan Hakyemez Gençler Turnuvası İstanbul'da başladı.

Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gençler kategorisinde düzenlenen turnuvanın ilk gününde Fenerbahçe Beko- Darüşşafaka ve Anadolu Efes- Pınar Karşıyaka maçları oynandı.

Günün ilk maçında Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka'yı 81-73 mağlup ederek ilk finalist oldu. İkinci maçta ise Anafolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 93-71 mağlup ederek sarı-lacivertlilerin rakibi oldu.