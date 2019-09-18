Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2. TÜBAD Doğan Hakyemez Gençler Turnuvası
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Basketbol: 2. TÜBAD Doğan Hakyemez Gençler Turnuvası

1 saat önce

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) tarafından ikincisi düzenlenen Doğan Hakyemez Gençler Turnuvası İstanbul'da başladı.

Basketbol: 2. TÜBAD Doğan Hakyemez Gençler Turnuvası, System.String[]

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) tarafından ikincisi düzenlenen Doğan Hakyemez Gençler Turnuvası İstanbul'da başladı.

Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gençler kategorisinde düzenlenen turnuvanın ilk gününde Fenerbahçe Beko- Darüşşafaka ve Anadolu Efes- Pınar Karşıyaka maçları oynandı.

Günün ilk maçında Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka'yı 81-73 mağlup ederek ilk finalist oldu. İkinci maçta ise Anafolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 93-71 mağlup ederek sarı-lacivertlilerin rakibi oldu.

Doğan Hakyemez, basketbol, İstanbul, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:58 Kaynak: AA
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