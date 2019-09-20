Basketbol: 2. TÜBAD Doğan Hakyemez Gençler Turnuvası

Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) tarafından ikincisi düzenlenen Doğan Hakyemez Gençler Turnuvası'nda Anadolu Efes, şampiyonluğa ulaştı.
Sinan Erdem Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın son gününde final ve üçüncülük maçları oynandı.
Turnuvanın finalinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Normal süresi 78-78 biten final mücadelesinin uzatma periyodunda Fenerbahçe Beko'yu 89-82 yenen Anadolu Efes, şampiyon oldu.
Üçüncülük maçında ise Darüşşafaka ile Pınar Karşıyaka karşılaştı. Rakibini 90-82 yenen Darüşşafaka, turnuvayı üçüncü tamamladı.