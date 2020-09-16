Basketbol: 20. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

Üçüncü periyotta daha kontrollü oynayan Frutti Extra Bursaspor, zaman zaman farkı eritmeyi başarsa da üçüncü periyot da Gaziantep Basketbol'un 62-55 üstünlüğüyle bitti.

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen turnuvanın TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan açılış maçında, Frutti Extra Bursaspor ile Gaziantep Basketbol takımları karşılaştı.

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