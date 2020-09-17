Basketbol: 20. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

Son periyot çekişmeli mücadeleye sahne olsa da parkeden Frutti Extra Bursaspor 96-93 galip ayrıldı.

Üçüncü çeyrekte daha baskılı oynayan Frutti Extra Bursaspor, final periyoduna farkı çift hanelere çıkarak 76-63'lük skorla gitti.

İlk çeyreğe hızlı başlayan Bahçeşehir Koleji, 8-2'lik seriyle başlasa da dış atışlarda iyi yüzde tutturan Frutti Extra Bursaspor ilk periyotu 28-18 önde bitirdi. İkinci çeyrekte kontrollü oyunlarla beraber Bahçeşehir Koleji farkı indirdi ve soyunma odasına Bursa temsilcisinin 47-45 üstünlüğüyle gidildi.

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen turnuvanın TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan ikinci gün maçında, Bahçeşehir Koleji ile Frutti Extra Bursaspor takımları karşılaştı.

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