Basketbol: 20. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası - Son Dakika

Basketbol: 20. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası

Medicana Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Beşiktaş, Frutti Extra Bursaspor'u 81-79 yendi.

Basketbol: 20. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası, System.String[]

Medicana Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nda Beşiktaş, Frutti Extra Bursaspor'u 81-79 yendi.

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen turnuvanın TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan üçüncü günün ilk maçında, Frutti Extra Bursaspor ile Beşiktaş takımları karşılaştı.

Maça hızlı başlayıp dış atışlarda etkili olan Beşiktaş, ilk çeyreği 27-24 önde bitirdi. İkinci çeyrekte oyundaki hakimiyeti eline alan siyah-beyazlılar, soyunma odasına 49-44 üstün gitti.

Üçüncü periyoda daha toparlanmış bir görüntüyle başlayan Frutti Extra Bursaspor, özellikle pota altını daha iyi kullanarak üçüncü periyotta üstünlüğü eline geçirdi ve final periyotuna 63-58 önde girdi.

Son periyot çekişmeye sahne oldu. Son saniyelere kadar iki takımında birbirine üstünlük kurmaya çalıştığı maçtan, Beşiktaş 81-79 galip ayrıldı.

Beşiktaş'ta 20 sayı üreten Blackmon, galibiyette önemli rol oynadı. Frutti Extra Bursaspor'da 31 sayıyla oynayan Newman maçın en skorer ismi oldu.

basketbol, Bursaspor, Beşiktaş, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 18:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: 20. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası - Son Dakika Spor

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