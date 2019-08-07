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Basketbol: 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi

57 dakika önce

Kosova'da düzenlenen 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye, ikinci turdaki ikinci maçında Bulgaristan'a 70-58 yenildi.

Basketbol: 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi, System.String[]
Kosova'da düzenlenen 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye, ikinci turdaki ikinci maçında Bulgaristan'a 70-58 yenildi.
Başkent Priştine'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda grup maçlarını lider tamamlayan milliler, ikinci turda ilk mağlubiyetini yaşadı.
Milli takım, F Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk periyodunu 17-11 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, soyunma odasına 23-22 geride gitti.
Ay-yıldızlılar, üçüncü periyodunu 50-35 geride tamamladığı karşılaşmadan 70-58 mağlup ayrıldı.
Türkiye, F Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında yarın Finlandiya ile mücadele edecek. Milliler, ilk müsabakada ise Romanya'yı 80-69 mağlup etmişti.
Bulgaristan, Türkiye, Kosova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:10 Kaynak: AA
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