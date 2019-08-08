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Basketbol: 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi

49 dakika önce

20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye, ikinci tur maçında Finlandiya'ya 62-53 mağlup oldu.

Basketbol: 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi, System.String[]
20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye, ikinci tur maçında Finlandiya'ya 62-53 mağlup oldu.
Kosova'nın başkenti Priştine'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda milliler, ikinci tur F Grubu'nda Finlandiya ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk periyodunu 18-17 geride tamamlayan ay-yıldızlılar, soyunma odasına 36-21 mağlup girdi.
Ay-yıldızlılar, üçüncü periyodunu 50-37 geride tamamladığı karşılaşmada Finlandiya'ya 62-53 yenildi.
Türkiye, şampiyonada 10 Ağustos Cumartesi günü İsrail ile klasman maçında (5-8) karşılaşacak.
Finlandiya, Priştine, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:34 Kaynak: AA
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