Basketbol: 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası B Ligi
1 saat önce
20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye, 5-8'incilik klasman maçında İsrail'e 83-80 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:06 Kaynak: AA
20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa
Basketbol Şampiyonası B Ligi'nde Türkiye
, 5-8'incilik klasman maçında İsrail
'e 83-80 mağlup oldu. Kosova
'nın başkenti Priştine
'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda milliler, 5-8'incilik klasman maçında İsrail ile karşı karşıya geldi.
Müsabakanın ilk yarısını 40-35 önde kapatan ay-yıldızlılar, ikinci devrede skor üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleden 83-80 mağlup ayrıldı.
Milliler, yarın TSİ 17.30'da Romanya
ile 7'ncilik maçı oynayacak.
Fenerbahçe, Cumhuriyet Kupası'nda Sivasspor'a 2-1 yenildi Fenerbahçe Mathias Zanka'yı resmen açıkladı Galatasaraylı İsmail Çipe, Kayserispor'a kiralandı Fenerbahçe'nin transfer için İstanbul'a getirdiği Zanka transferinde yeni gelişme!