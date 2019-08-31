Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Salon: Wukesong
Hakemler: Matthew Leigh Kallio (Kanada), Matthew Albert Myers (ABD), Nicolas Fernandes (Tahiti)
Polonya: Cel 12, Hrycaniuk 10, Ponitka 15, Slaughter 7, Wacxynski 13, Koszarek 2, Kulig 2, Sokolowski 16, Balcerowski, Gruszecki 3
Venezuela: Colmenares 14, Jose Vargas 2, Guillent 5, Lewis 12, Ruiz 5, Chourio 15, Zamora 5, Bethelmy, Carrera 5, Graterol, Perez 1, Gregory Vargas 5
1. Periyot: 22-24
Devre: 44-36
3. Periyot: 60-51
Beş faulle çıkan: 39.32 Ruiz (Venezuela)
Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın A Grubu ilk maçında Polonya, Venezuela'yı 80-69 yendi.