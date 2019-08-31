Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

2 saat önce

Salon: GuangzhouHakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Nan Ye (Çin)İran: Khahbahrami 14, Yakhchalidehkordi 22, Jamshidijafarabadi 7, Hassanzadeh 5, Haddadi 22, Geramipoor 6, Mashayekhi 3, Rostampour, Angeneh 2Porto Riko: Huertas 32, Browne 10, Balkman...

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası, System.String[]

Salon: Guangzhou

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Nan Ye (Çin)

İran: Khahbahrami 14, Yakhchalidehkordi 22, Jamshidijafarabadi 7, Hassanzadeh 5, Haddadi 22, Geramipoor 6, Mashayekhi 3, Rostampour, Angeneh 2

Porto Riko: Huertas 32, Browne 10, Balkman 7, Franklin, Diaz 4, Brady, Clavell 3, Clemente 5, Collier 4, Mojica 8, Pineiro 8, Rodriguez 2

1. Periyot: 30-16

Devre: 49-31

3. Periyot: 65-51

Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Porto Riko, İran'ı son saniyede bulduğu basketle 83-81 yendi.

Son çeyrekte 17 sayı geriye düşen Porto Riko, son 2 dakikadaki performansıyla galip gelmeyi başardı. Maçın bitimine 1 saniye kala Javier Mojica'nın 2 sayılık basketiyle Porto Riko, sahadan 83-81 galip ayrıldı.

Bosna - Hersek, Porto Riko, Yunanistan, İran, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:52 Kaynak: AA
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