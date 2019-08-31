Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

Salon: Guangzhou
Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Nan Ye (Çin)
İran: Khahbahrami 14, Yakhchalidehkordi 22, Jamshidijafarabadi 7, Hassanzadeh 5, Haddadi 22, Geramipoor 6, Mashayekhi 3, Rostampour, Angeneh 2
Porto Riko: Huertas 32, Browne 10, Balkman 7, Franklin, Diaz 4, Brady, Clavell 3, Clemente 5, Collier 4, Mojica 8, Pineiro 8, Rodriguez 2
1. Periyot: 30-16
Devre: 49-31
3. Periyot: 65-51
Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Porto Riko, İran'ı son saniyede bulduğu basketle 83-81 yendi.
Son çeyrekte 17 sayı geriye düşen Porto Riko, son 2 dakikadaki performansıyla galip gelmeyi başardı. Maçın bitimine 1 saniye kala Javier Mojica'nın 2 sayılık basketiyle Porto Riko, sahadan 83-81 galip ayrıldı.