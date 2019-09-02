Son Dakika Haberleri: Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
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Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası

8 saat önce

Salon: Wukesong Spor SalonuHakemler: Matthew Leigh, Kallio (Kanada), Boris Krejic (Slovenya), Samir Abaakıl (Fas)Çin: Jiwei 7, Xiaochuan 7, Ailun 6, Qi 10, Jianlian 24, Abudurexiti, Shuo, Zhelin 10, Rui 9, Minghui 3, JunfeiPolonya: Cel 7, Hrycaniuk 4, Ponitka 25, Slaughter 22, Wacxynski...

Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası, System.String[]

Salon: Wukesong Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu

Hakemler: Matthew Leigh, Kallio (Kanada), Boris Krejic (Slovenya), Samir Abaakıl (Fas)

Çin: Jiwei 7, Xiaochuan 7, Ailun 6, Qi 10, Jianlian 24, Abudurexiti, Shuo, Zhelin 10, Rui 9, Minghui 3, Junfei

Polonya: Cel 7, Hrycaniuk 4, Ponitka 25, Slaughter 22, Wacxynski 4, Koszarek, Kulig 6, Sokolowski 3, Balcerowski 6, Olejniczak 2

1. Periyot: 25-15

Devre: 35-39

3. Periyot: 54-57

Normal Süre: 72-72

5 faulle çıkanlar: 34.01 Ailun, 34,51 Rui (Çin)

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Polonya, uzatmada ev sahibi Çin'i 79-76 mağlup etti.

Polonya üst üste ikinci galibiyetini alarak 2. tura yükselmeyi garantiledi. Çin ise ilk yenilgisini aldı.

Slovenya, Kanada, Fas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:00 Kaynak: AA
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